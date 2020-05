“Rinascerò, rinascerai” dalla Spagna la monrealese Silvana Di Liberto canta per l’ospedale di Padova

“Rinascerò, Rinascerai”. Tanti sono i cantanti che hanno dato vita a una colonna sonora solo per solidarietà nei confronti degli infermieri e del personale sanitario. Tra gli artisti c’è anche la monrealese Silvana Di Liberto che con la sua voce dà inizio al video. L’iniziativa è stata ideata dal medico Giampiero Avruscio, direttore responsabile del Servizio e Day-Hospital di Angiologia dell’Ospedale Sant’Antonio di Padova.

Alcuni li hanno definiti angeli, per altri sono guerrieri. Probabilmente in questo periodo gli infermieri sono sia l’uno che l’altro, impegnati in prima linea negli ospedali a combattere il nemico invisibile ma spesso si sono trovati anche a dare l’ultimo saluto a chi non ce l’ha fatta. Per sostenerli ma anche per dire loro semplicemente “grazie”, professionisti della musica hanno cantato “Rinascerò, Rinascerai” di Roby Facchinetti. Dal proprio salotto, dalle cucine, dalle camere da letto, o da giardini e terrazzi hanno replicato il brano scritto per Bergamo ma che raccoglie una speranza comune: quando tutto sarà finito tornare alla normalità.

Tra i protagonisti del video, oltre il personale ospedaliero impegnato in questa emergenza sanitaria, ci sono Patrizia Laquidara, Renzo dei Delfini e Consuelo, Stefania Miotto, Maicol Diaz, Ilaria Feis.

“Ho accettato con piacere la proposta – racconta Silvana monrealese che vive da anni in Spagna – mi entusiasmava l’idea di creare un ponte tra i miei due paesi: l’Italia e la Spagna. Conoscevo questa canzone e mi ha fatto piacere interpretarla. Anche se quello che mi ha emozionato di più è stato vedere scorrere le immagini degli infermieri e osservare il loro incessante lavoro. Come non hanno badato ai rischi per svolgere il loro compito”.

Proprio domani Silvana sarà prima ospite di Tele One e poi in radio per raccontare come è nata l’iniziativa che l’ha coinvolta.