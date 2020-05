Dolore a Cinisi al funerale di Giuseppe Lo Iacono

Si è svolto questo pomeriggio il funerale di Giuseppe Lo Iacono,uno dei tre membri dell’equipaggio della motopesca Nuova Iside scomparso dai radar mercoledì scorso nel mare tra Ustica e Capo San Vito. L’imbarcazione era partita per una battuta di pesca ma il mare grosso ha provocato, con tutta probabilità un naufragio.

Il corpo di Giuseppe è stato ritrovato ieri nelle acque antistanti all’isola di Ustica ed è stato riportato a Terrasini da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Oggi i funerali nella Chiesa Madre di Cinisi e il lutto cittadino a Terrasini proclamato dal sindaco.

Il comune ha anche ceduto alla famiglia colpita dalla tragedia un loculo e l’agenzia funebre ha donato la bara in cui è stato riposto il corpo del pescatore 33enne.

Luomo lascia una giovane moglie e sette figli tutti minorenni. Al funerale hanno preso parte i più stretti congiunti come prevedendo attualmente le norme a ti Covid, poi in piazza il feretro è stato avvolto da una folla commossa che lo ha accompagnato in un breve corteo funebre. Tante le lacrime per la morte di un ragazzo che aveva ancora una vita davanti.

Restano ancora dispersi Matteo e Vito Lo Iacono, rispettivamente padre e figlio. Le ricerche proseguono anche oggi.