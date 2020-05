Poca sicurezza a Monreale, i commercianti chiedono la videosorveglianza del paese

MONREALE – Quello dell’assenza del controllo del territorio è un problema molto sentito dalla popolazione e dai commercianti monrealesi. La questione è venuta fuori a margine di un incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra i titolari di attività commerciali che hanno trattato il tema della ripartenza in seguito alla crisi legata alla pandemia.

Come detto, la mancanza di un impianto di videosorveglianza è uno dei temi caldi all’interno del Comune. A dire il vero un impianto di videosorveglianza a Monreale c’è già ma sarebbe stato utilizzato negli scorsi anni solo per un breve periodo e subito dopo, per questioni mai chiarite del tutto, sarebbe caduto in disuso. Oggi non è altro che un pezzo di antiquariato installato lungo alcune vie del paese.

La questione dell’assenza del controllo del territorio è stata affrontata anche nel corso dell’intervista di Filodiretto al sindaco di Monreale in occasione del primo anniversario di amministrazione. Risale allo scorso 20 febbraio l’annuncio dell’arrivo di 20 telecamere a Monreale da utilizzare per il controllo del territorio ma delle telecamere ancora non vi è nemmeno l’ombra.

“Avevamo già avviato l’installazione delle telecamere”, ha detto il sindaco Arcidiacono rispondendo ad una nostra domanda sull’argomento. Il sindaco ha ricordato la telecamera posta in piazza Vittorio Emanuele per il controllo della ztl e le telecamere per il controllo del conferimento selvaggio dei rifiuti. Alcune di queste sono state danneggiate e l’amministratore ha deciso di sostituirle.

“Abbiamo avviato l’installazione di alcune telecamere killer con le quali cercheremo di presidiare il territorio in modo costante”.

Aldilà del problema rifiuti, una piaga per Monreale, quello che lamentano i commercianti e i monrealesi, è la mancanza di un sistema di controllo del territorio in remoto. Sono, infatti, numerosi gli episodi di vandalismo lamentati dai titolari di esercizi commerciali, soprattutto nel corso della ore notturne. Il territorio, se non fosse per le continue ronde operate dai Carabinieri, sarebbe preda di continui episodi delinquenziali e un sistema di videosorveglianza darebbe certamente più sicurezza.