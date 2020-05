Lo Scirocco va via, domani calo termico di 10 gradi

Possibile ritorno del caldo già da sabato, per via del passaggio di una nuova perturbazione

Oggi ultimo giorno di caldo intenso su Palermo. La bassa pressione posizionata al nord ha richiamato in questi giorni forti correnti meridionali, molto calde, che hanno portato le temperature massime fino a 39 gradi.

Ma da domani la musica cambierà perché correnti settentrionali faranno scendere le temperature di 10 gradi. D’altronde siamo a maggio e il caldo non durerà per sempre, come accade a metà luglio o in agosto, ma tende a durare soltanto quando si avvicinano delle perturbazioni, che a loro volta richiamano aria calda.

Temeprature in calo di 10 gradi

Domani aria più fresca giungerà dai quadranti orientali portando le temperature massime a 24-25 gradi. Sarà spazzata via anche la sabbia del Sahara rendendo migliore la visibilità ovunque. La giornata sarà nel complesso nuvolosa per il passaggio di qualche altostrato proveniente dal Nord Africa.

Quella di domani sarà dunque una giornata di tregua dal caldo perché già da sabato una nuova ondata di calore potrà investire la città di Palermo per via dell’avvicinamento di una nuova perturbazione dal nord africa. Le massime saranno comprese tra i 32 e i 35 gradi. Ma vi teniamo aggiornati.