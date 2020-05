Incendio a San Martino delle Scale, il vento non aiuta le attività di spegnimento

Da Monreale si vede nel cielo una fitta coltre di fumo. Da Palermo è invece visibile una lunga lingua di fuoco.

Le fiamme divampate ieri, nel versante di Baida, non sono ancora state domate, e si sono avvicinate, spinte dal vento, a San Martino delle Scale.

L’intervento dall’alto è stato possibile solo nel tardo pomeriggio di oggi. Prima, per il forte vento, i Canadair non hanno potuto alzarsi in volo per operare.

Mentre anche da terra, vista la zona impervia, i mezzi dei vigili del fuoco non riesco ad avvicinarsi alle fiamme.

Ad essere coinvolti monte Cuccio e monte Cuccitello..

I volontari dell’Associazione di Protezione Civile Overland stanno monitorando la zona di San Martino, e nella mattinata anche la frazione di Pioppo, dove ieri, zona Sant’Elia, c’erano stati dei piccoli focolai

Con il calare delle tenebre gli aerei antincendio devono rientrare. Se le fiamme non saranno state spente, e se soprattutto il vento, al momento ancora forte, non dovesse cessare, di notte l’incendio si potrebbe propagare.