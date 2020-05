Il delirio del rientro a Palermo: prima delle riaperture è tutto esaurito

Il settore dell’aviazione civile si prepara a tornare alla normalità, o forse. Si perché il numero dei voli a partire dalla prossima settimana dovrebbe essere incrementato e subito dopo l’annuncio i biglietti aerei sono stati acquistati in maniera spropositata.

Molte persone, che risiedono al Nord per motivi lavorativi, hanno così deciso di rientrare nella propria casa a Palermo per passare l’estate con la famiglia.

La compagnia aerea passeggeri al momento disponibile è Alitalia, sul collegamento Roma-Palermo. Ma a partire dalla prossima settimana la situazione potrà cambiare perché la compagnia EasyJet, che aveva sospeso i voli tra marzo e aprile, tornerà a volare.

Queste due compagnie saranno quelle che accompagneranno i cittadini da Nord a Sud almeno fino alla fine del mese di giugno. Il sito di EasyJet, sul volo Milano-Palermo è stato preso d’assalto e al momento i posti sugli aeromobili sono tutti esauriti fino al 1° luglio. I passeggeri dovranno quindi, attendere per poter acquistare un biglietto di ritorno.

Situazione diversa invece, con l’ex compagnia di bandiera Alitalia perché al momento l’unico modo per poter arrivare a Palermo è quello di fare scalo nella capitale (Roma Fiumicino).

Si teme un nuovo mini-esodo

Per alcuni quello che si potrebbe verificare sarà un vero e proprio mini-esodo, dopo quello di Messina. Sono tanti i biglietti acquistati, ma ciò non significa che tutte le persone arriveranno al Sud in aereo.

Bensì in nave, pullman o con altri mezzi che gli facciano raggiungere la località di ritorno. Con l’avvio della fase 2 dal 18 maggio, la situazione potrà cambiare per molti. Ma tutti questi spostamenti non passeranno di certo inosservati perché se si proverrà dalle regioni settentrionali bisognerà dichiarare lo spostamento alla regione di residenza e fare il periodo di quarantena presso la propria abitazione, per poi, successivamente, fare un tampone per verificare se si è negativi alla pandemia da covid-19.

Neanche i traghetti si salvano

E se l’aereo è occupato c’è la nave? forse, perché sul sito della compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci, l’unica al momento ad effettuare i collegamenti tra il Nord e Palermo, dopo l’interruzione di Grimaldi il mese scorso, ha anche tutti i posti esauriti fino a lunedì 18 maggio.

Tra i passeggeri talmente così tanto cresciuta la paura che si è proceduto all’acquisto “incontrollato” dei biglietti.

(L’Airbus di Easyjet sulla pista di rullaggio dell’aeroporto di Palermo “Punta Raisi”, per gentile concessione di Giuliphoto Visuals)