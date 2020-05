Gli incendi mandano ko internet: “A fuoco le antenne”

Da questa mattina intorno alle ore 10 Internet ha smesso di funzionare. E’ successo a Palermo dove migliaia di palermitani si sono costretti a non potere più utilizzare la connessione a causa di un “black out”.

“Da questa mattina la rete non funziona”, ha scritto su Facebook un utente della Fastweb. “Ho seguito la procedura automatica, dice, ma non è cambiato nulla”. Ho contattato anche su Messenger la compagnia, ma non ho ricevuto alcun tipo di aiuto per il ripristino della linea”.

Il guasto, come detto prima, è iniziato intorno alle 10:00 – 10:40 a macchia di leopardo in tutta la città di Palermo. La linea è tornata dopo circa 3-4 ore di black-out, mentre invece altri ancora attendono a causa dei call center affollati.

Alcuni utenti hanno preferito non rimanere senza Internet, utilizzando il router del proprio telefono che in qualche modo ha “tamponato” il disservizio.

Anche noi di Filodiretto Monreale abbiamo verificato la notizia contattando la società Fastweb che ha spiegato che “ci sono stati problemi con la rete generale e che il problema sarà risolto a breve in tutta la città”. Bisognerà verificare nuovamente le connessioni”, hanno aggiunto.

A causare tutto questo problema forse gli incendi che in queste ore continuano a devastare il Monte Cuccio e alcune zone del palermitano. Un’altra utente ha scritto che “suo marito si è recato in un punto Fastweb di Palermo e gli hanno riferito che c’è stato un incendio all’impianto. Il problema è regionale e ci stanno lavorando”, conclude la donna, riferendo le parole del marito.