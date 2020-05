Covid19, ad Altofonte un altro caso di contagio

ALTOFONTE – “Speravo di non dovere più comunicare che nel nostro paese ci fossero nuovi casi di positività al COVID, ma purtroppo non è così”. È il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, a comunicare sul suo profilo Facebook l’aggiornamento sulla situazione dei contagi nel comune palermitano.

“Ad un tampone di controllo, effettuato domenica, un cittadino è risultato positivo. Fortunatamente la persona in questione sta bene ed era già da tempo in quarantena obbligatoria, essendo parente di un’altra persona positiva”.

Sale a tre il bilancio dei contagi ad Altofonte, di questi per uno il primo tampone è risultato negativo e si attende il secondo.

De Luca non nasconde il timore che l’allentamento del lockdown, previsto per lunedì 18, possa comportare il rischio di una maggiore diffusione del virus nel suo comune. E lancia un messaggio ai cittadini:

“Da lunedì si parla di ripartenza. Se non capiamo che il virus comunque continua a circolare, se non entriamo nell’ottica che occorre attenersi alle disposizione ancora in vigore, tra qualche settimana rischiamo di tornare indietro. Alcuni vorrebbero che ritornassi a scrive post serali, ma non sono certo le mie comunicazioni a convincere, chi ancora non l’avesse chiaro, che di COVID si può morire o infettare gli affetti più chiari”.