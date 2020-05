Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Biagio Cigno scrive al Mosaico: “È ancora tra gli atti da discutere?”

Biagio Cigno, iscritto e militante del Movimento Il Mosaico, ripropone, a distanza di tempo, il tema della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. La proposta era già stata lanciata a dicembre, quando la senatrice aveva ricevuto da diversi paesi, anche siciliani, questo riconoscimento in qualità di testimone degli orrori della Shoah, per il suo impegno civile e per l’attivismo a favore della memoria. Passata in secondo piano, o nel dimenticatoio, Cigno rilancia la proposta con una lettera aperta a Roberto Gambino, Responsabile del Movimento, ai suoi iscritti e simpatizzanti.

Caro Roberto,

ti scrivo come semplice iscritto e militante del Movimento Il Mosaico (e non a caso mi sono candidato alle scorse elezioni in questa lista) per avere da te una risposta certa e definitiva sulla ormai arcinota questione relativa al conferimento della cittadinanza nel comune di Monreale a Liliana Segre.

Un breve riepilogo, tu ne sei abbondantemente a conoscenza, per coloro che ancora non sanno.

Nel dicembre scorso avanzai al sindaco Alberto Arcidiacono la proposta di conferire la cittadinanza alla Senatrice Segre, reduce dei lagher nazisti. Proposta che in contemporanea venne pure avanzata dall’ex Deputato Tonino Russo e dall’ex Sindaco Piero Capizzi.

Tale proposta era confortata dal fatto che nell’Assemblea Generale tenuta a Poggio San Francesco, l’11 novembre scorso, dal nostro movimento, l’Assessore Ignazio Davì si era fatto portavoce di portare in giunta tale iniziativa.

Risollecitando la questione, ricevo una e mail dal Sindaco nella quale scrive che sta valutando in giunta la suddetta proposta. Lo stesso Davì in un messaggio mi comunica che il consigliere e capogruppo del Movimento Il Mosaico, Fabrizio Lo Verso, presenterà un ordine del giorno in tal senso da sottoporre in consiglio comunale. Lo stesso Lo Verso invece, sempre per messaggio, mi comunica che non ha avuto il tempo materiale di redigerlo.

Poi è scoppiato il problema del Corona Virus ed era giusto e doveroso mettere da parte tante questioni per affrontare degnamente l’emergenza, compito che la nostra amministrazione sta svolgendo egregiamente con l’ausilio di Associazioni, cittadini e consiglieri comunali stessi.

Leggo in data 13 maggio scorso (ieri) negli organi di stampa, che Il Presidente del Consiglio, Marco Intravaia, a fronte di sollecitazioni di vari consiglieri, non ritiene in questa fase di convocare il Consiglio Comunale non essendoci atti impellenti da sottoporre, mentre Fabrizio Lo Verso sempre negli organi di stampa, ribadisce che pur essendo stata l’Amministrazione impegnata principalmente sull’emergenza, si è lavorato, ed alla ripresa tutto il lavoro prodotto verrà giustamente sottoposto agli organi consiliari.

Non sono tra quelli che chiedono fortemente la ripresa dei lavori consiliari, altre emergenze incombono, ma vorrei sapere da te Roberto, se tra i provvedimenti che un domani verranno presentati, sarà presente la designazione della cittadinanza onoraria alla Segre.

Anzi a proposito dell’assegnazione della delega ai Beni Culturali da parte del Presidente Musumeci ad un rappresentante della Lega, ti stai prodigando per una raccolta di firme di dissenso.

L’approvazione di tale provvedimento, mi riferisco alla cittadinanza, sarebbe inoltre una risposta alla Lega in una fase nella quale l’Assessorato ai Beni Culturali è passato sotto il suo patrocinio.

Vorrei solamente ricordare, che nel pomeriggio del 25 aprile scorso, a fronte di una folla oceanica che plaudiva al comizio di Salvini in piazza a Monreale, solamente uno sparuto gruppo di persone e i giovani dell’Arci Link hanno silenziosamente manifestato il loro dissenso, indossando delle magliette bianche con scritto NO alla Lega.

Sarebbe mortificante che le speranze e le attese di costoro venissero vanificate.

Essendo Il Mosaico un movimento apartitico ma pregno di ideali che sono propri della convivenza civile, attendo da te una risposta risolutiva.

Un cordiale saluto.

Monreale, 14 maggio 2020

Biagio Cigno, iscritto al Movimento “Il Mosaico”