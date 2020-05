Assegnazione buoni spesa, Arcidiacono a Capizzi: “Ha perso una buona occasione per stare zitto”

Arcidiacono: “Se non avesse lasciato un buco economico di milioni di euro oggi il Comune avrebbe maggiore forza per reagire”

MONREALE – “Un criterio non ragionevole e che non rispetta i criteri di equità”. Il consigliere Piero Capizzi aveva definito così i criteri di distribuzione della seconda tranche di buoni spesa da parte del Comune di Monreale.

In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate a Filodiretto dal consigliere di opposizione arriva la replica del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. “Apprendo con grande meraviglia le dichiarazioni del consigliere Capizzi – dichiara – il quale ritengo abbia perso un’ottima occasione per rimanere in silenzio. L’intervento meditato e proposto dall’ex sindaco testimonia non solo una scarsa considerazione del lavoro svolto dai dipendenti comunali ma anche un completo scollamento dal territorio. I criteri adottati sono quelli concertati e condivisi con la stragrande maggioranza dei comuni siciliani. Definire delle griglie di valutazione chiare ed inequivocabili – continua- ha consentito di esaminare le pratiche in modo assolutamente oggettivo così come riportato (se le avesse lette) nelle ordinanza della protezione civile”.

“I dipendenti comunali – continua il primo cittadino- hanno lavorato incessantemente con grande professionalità ed infinito spirito di servizio. È inaccettabile mettere in dubbio l’operato di chi, al contrario del consigliere Capizzi, è rimasto in trincea per fronteggiare l’emergenza. È mio dovere ricordare, ove lo avesse stranamente dimenticato, che se non avesse lasciato un buco economico di milioni di euro, oggi il Comune avrebbe maggiore forza per reagire. E di questo, cogliamo il suo suggerimento, ne parleremo presto in consiglio comunale”.