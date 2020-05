Forte vento a Monreale, grosso ramo su auto e Overland presidia il territorio (FOTO)

Il vento di scirocco sferza anche il Monrealese dove si stano registrando alcuni piccoli disagi provocati dalle forti raffiche. Un grosso ramo è caduto in via Di Liberti su un’auto in sosta provocando qualche danno. Sul posto la Polizia municipale che ha fatto intervenire la Protezione Civile per tagliare il grosso ramo.

L’assessore comunale alla Protezione Civile Nicola Taibi stamattina ha eseguito alcuni sopralluoghi nelle aree periferiche del comune. In queste ore caratterizzate da forte scirocco e caldo, aumenta il rischio incendi. Per questo è stata attivata una squadra dell’associazione di Protezione Civile Overland per un’azione di contrasto agli incendi e di perlustrazione del territorio.

“Evitare di bruciare di i residui delle potature e dei decespugliamenti in queste giornate di scirocco”, è il monito che l’assessore Taibi lancia alla popolazione.

Secondo le previsioni, il vento dovrebbe calcare leggermente stasera ma domani inizierà nuovamente a prendere forza. Solo nel corso della giornata di venerdì si registrerà un decremento della forza del vento.