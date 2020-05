Monreale, donato un pulmino per disabili da PMG Italia spa

Con il taglio del nastro è stato inaugurato stamane dal sindaco Alberto Arcidiacono, dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e dagli assessori Sandro Russo promotore dell’iniziativa, Rosanna Giannetto, Geppino Pupella, Nicola Taibi e dalla rappresentante di Pmg Italia Emilia De Vara, il nuovo Doblò.

La responsabile De Vara ha consegnato le chiavi al primo cittadino in piazza Vittorio Emanuele davanti il Palazzo comunale, dove è stato presentato all’amministrazione il primo mezzo attrezzato per disabili, consegnato in comodato d’uso. Il progetto di mobilità garantita promuove la sinergia tra il pubblico e il privato per garantire una migliore mobilità ai soggetti più deboli della comunità, ai disabili e agli anziani.

Il mezzo è stato ottenuto grazie ad un bando, al quale ha aderito l’assessorato alla Solidarietà sociale del Comune di Monreale e con il sostegno economico di alcuni commercianti del territorio, che con i loro marchi hanno contribuito alla sponsorizzazione di questa iniziativa a sostegno delle iniziative sociali e solidali.

“Un gesto di grande solidarietà – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – che verrà incontro all’esigenza di tante famiglie e in particolare modo ai diversamente abili che potranno avere maggiore autonomia nei movimenti e negli spostamenti per le loro attività e visite mediche”.

“Finalmente dopo il pignoramento dell’unico pulmino che avevamo al Comune – ha dichiarato l’assessore Sandro Russo – potremo usufruire, grazie alla disponibilità e sensibilità dei nostri commercianti e imprenditori, di questo modernissimo mezzo”.

“Si tratta – ha dichiarato la responsabile del Progetto di mobilità garantita De Vara – di un vero e proprio taxi sociale al servizio delle tante famiglie che hanno difficoltà a gestire il trasporto dei propri cari diversamente abili, nei centri di cura, nei centri di terapia, ma anche nei luoghi di attività ludico- ricreative come in piscina e in palestra”.

A seguito delle restrizioni per emergenza coronavirus non è stato possibile organizzare una grande manifestazione con i consiglieri e commercianti e le associazioni che come detto dal sindaco e dall’assessore Russo verrà organizzata non appena sarà finito il periodo di lockdown.