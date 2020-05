Tari, a Monreale prima rata posticipata al 31 agosto

L’Area Gestione Risorse del Comune di Monreale proroga le scadenze del pagamento della Tari senza

“nessun aggravio di sanzioni e interessi”.

In seguito a un’ordinanza sindacale dello scorso 15 marzo su “Misure Urgenti a sostegno di Aziende, Imprese, Famiglie e Professionisti”, per emergenza epidemiologica da Covid19, il pagamento della prima rata della TARI 2020, fissato inizialmente per il 31 marzo scorso, viene prorogato al 31 agosto 2020.

A renderlo noto sono il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Tributi Luigi D’Eliseo i quali comunicano che per i cittadini non ci sarà alcun aggravio di sanzioni ed interessi.

Pertanto le nuove scadenze dell’ acconto TARI 2020 sono state così suddivise:

I RATA 31.5.2020

II RATA 31.7.2020

III RATA 31.8.2020

I contribuenti potranno utilizzare, per il pagamento dell’acconto TARI 2020 fissato in tre rate, i modelli fiscali F24 contenuti nei plichi in distribuzione.

I provvedimenti sono stati predisposti dal dirigente Area Gestione Risorse Ignazio Tabone e dal responsabile sezione Tributi Mimmo Campanella.