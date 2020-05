Coronavirus: in Sicilia scendono ancora i ricoveri, più di mille i guariti

Continua a migliorare la situazione coronavirus in Sicilia. La tendenza dei ricoveri e delle guarigioni rappresenta una situazione ottimistica. La pandemia sull’isola sembra registrare una contrazione.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+ 855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327. Ieri altre 14 persone sono risultate positive al tampone. Attualmente sono ancora contagiate 2.069, 11 in meno di ieri. Sale a 1.002 il numero dei guariti, 25 in più di ieri. Nessun altro deceduto nella giornata di ieri, per cui le vittime da Covid19 in Sicilia rimangono 256.

Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (5 in meno di ieri) sono ricoverati. 16 si trovano in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre 1.780 sono in isolamento domiciliare (6 in meno rispetto a ieri).