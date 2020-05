Palermo, tornano i pulcini di gabbiano sui tetti

Questa settimana a Palermo, sul tetto di un edificio, sono nati due pulcini di Gabbiano. La foto in alto e la storia fa un po’ di tenerezza però alla base di tutto questo c’è l’uomo.

Come tutti sappiamo i Gabbiani sono uccelli che hanno sempre vissuto in habitat marittimi, ma da un paio di anni a questa parte, stanno prendendo possesso anche delle città, spesso, attaccando persone e nidificando sugli alti edifici.

Ma da cosa sono spinti?

Secondo vari studi e approfondite ricerche, pare che siano attratti dai rifiuti e dalle discariche che forniscono un sacco di cibo a questi esemplari.

Questo potrebbe essere un segnale della natura che vuole farci capire come il troppo consumo ci sta portando verso questa strada e se non smetteremo di gettare rifiuti, “altro che isola di plastica”, potremmo rischiare una vera e propria invasione che con il tempo potrebbe diventare irreversibile.

Per non parlare dei rifiuti abbandonati per strada come cartacce, bottiglie di birra, ma anche il cibo lasciato dall’uomo stesso e gettato in strada, sono tutti bersagli dei Gabbiani, che sapendo di trovare sempre cibo in quelle determinate zone o aree, torneranno sempre, richiamando i simili, creando la cosiddetta “invasione”.

I Gabbiani, se in gruppo e vedono un soggetto con qualcosa che sta mangiando, potrebbero aggredirlo mettendo in pericolo la sua vita.

Questo ci deve fare riflettere molto sulle nostre abitudini quotidiane e soprattutto sulla nostra “mentalità” cercando di cambiarla, rispettando i vari ecosistemi, per non alterarli come “purtroppo” stiamo facendo.

Consigli

Se hai un rifiuto di qualsiasi genere o un pezzo di cibo che non ti va più e lo vuoi buttare, non gettarlo per terra, ma usa gli appositi contenitori, serviranno a migliorare non solo il decoro urbano, ma anche lo stile di vita dei Gabbiani che tornerebbero a vivere nel loro habitat naturale e a visitare ogni tanto le città.

Dovremmo, inoltre, cercare di riciclare il più possibile i rifiuti eliminando la maggior parte delle discariche e degli inceneritori, e inoltre si consiglia al personale di pulizia di ogni città, di pulire sempre i luoghi sporchi, servirà per non far proliferare gli esemplari.

Questi i consigli dati dagli esperti per diminuire il degrado urbano che di conseguenza porta alla proliferazione di varie specie che per anni non si sono mai viste in città.