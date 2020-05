Edilbroker.it: cosa sapere sulle azioni Amazon

Non sono rari i casi in cui gli investitori cercano informazioni riguardo Amazon, un titolo stabile e solido ormai da tempo. Grazie ai profitti e alla rapida crescita registrata dal leader dell’e-commerce statunitense, la propria posizione in Borsa è diventata sempre più dominante.

In effetti, Amazon appare uno di quei must have da aggiungere al proprio portafoglio. Ma fare trading online in azioni Amazon è ancora conveniente?

Si consiglia di informarsi leggendo la guida sulle azioni amazon di edilbroker.it, elaborata da esperti nel settore del trading online che lavorano costantemente per tenere i traders aggiornati.

Azioni Amazon: analisi societaria

Amazon è una società fondata nel 1994 come semplice libreria online e, attualmente, è la multinazionale che vale di più al mondo.

Ciò dimostra che l’azienda ha ottenuto un successo notevole, riuscendo ad ottenere circa il 70% del settore dell’e-commerce online.

Il punto di forza di Amazon riguarda la diversificazione, infatti, Bezos si è concentrato sulla produzione e commercializzazione di ulteriori prodotti. Ad esempio, sono state lanciate piattaforme d’intrattenimento come Amazon Prime o di streaming musicale come Amazon Music.

Il tutto ha incrementato i profitti societari: vasta clientela attirata da abbonamenti a prezzi modici. Ma non è finita qui: Amazon ha lanciato prodotti innovativi come “Alexa”, una sorta di assistente personale che risponde ai comandi vocali.

In termini economici, si traduce con una capitalizzazione di mercato più elevata degli ultimi tempi: 797 miliardi di dollari. Nel 2018 le azioni di Amazon raggiungono il proprio massimo storico, mostrando un netto rialzo in questi ultimi anni.

Tutto ciò non ha fatto altre che suscitare l’interesse di investitori, sia istituzionali che di traders indipendenti alla ricerca di titoli promettenti.

Come comprare azioni Amazon?

Una volta aver compreso che Amazon è sul podio tra le società più importanti di questi tempi, bisogna capire come poter trarre vantaggi personali da un titolo del genere.

La soluzione ricade su piattaforme di trading CFD: innovative, semplici da utilizzare e prive di commissioni.

I CFD risultano vantaggiosi poiché strumenti finanziari derivati che consentono maggiori chances di ottenere risultati positivi. Ciò significa che comprare azioni Amazon affidandosi al giusto broker, cioè professionale ed affidabile, potrebbe condurre ai risultati sperati.

Gli esperti di edilbroker.it si soffermano sui rischi legati ad ogni investimento, in quanto nessuna operazione è mai sicura, ponendo l’accento sul fatto che fare trading online significa esporsi ai rischi legati ai mercati finanziari. Tuttavia, i Contracts For Difference consentono di investire sia al rialzo, che al ribasso. Nel caso in cui il titolo Amazon subisse un ribasso, con la giusta previsione di mercato, sarà possibile ottenere ugualmente dei risultati positivi.

Si consiglia di prestare particolarmente attenzione al broker con cui comprare azioni Amazon, o meglio, è necessario verificare che sia regolarmente autorizzato ad operare, così da non incappare in truffe.

I neofiti non devono temere: i migliori broker forniscono diversi strumenti intuitivi e chiari con cui poter fare una previsione di mercato il più corretta possibile ed agire di conseguenza.

Amazon: previsioni di mercato

E’ necessario sapere che, per molti esperti, Amazon è ancora ricco di potenzialità. Ciò significa che comprare azioni Amazon potrebbe essere più che conveniente se si considerano gli obiettivi di Bezos improntati verso un’ulteriore crescita.

Sembra che il colosso statunitense voglia raggiungere nuovamente una quota di 2.000 dollari per azione. Il settore dominato da Amazon sta vivendo una fase positiva e anche questo si riversa sul titolo e il proprio incremento.

Gli analisti si sono focalizzati sui competitors di Amazon: nessuno riesce, per ora, a tener testa al titolo. In termini brevi, questo potrebbe essere il momento giusto per comprare azioni Amazon.

Nel caso in cui il titolo dovesse subire un ribasso, per molti esperti, il tutto si traduce come un’ottima occasione per subentrare nell’acquisto delle azioni e trarne vantaggio successivamente.

Con uno scenario positivo alle spalle, la multinazionale statunitense sta guadagnando una porzione di mercato sempre più grande, espandendosi in termini geografici e attirando a sé una clientela maggiore grazie ai molteplici prodotti che propone.

Comprare azioni Amazon: conclusioni

Risulta evidente che Amazon sia in pieno trend rialzista che può fruttare profitti interessanti soprattutto sul lungo termine.

Si consiglia di tenere costantemente sotto controllo eventuali movimenti del titolo, in modo da reagire tempestivamente. Tutto ciò è reso molto più semplice se ci si affida ad una valida piattaforma di trading CFD: una soluzione da considerare per ottenere risultati concreti comprando azioni Amazon.