Oggi il 40° anniversario della morte del Capitano Emanuele Basile

MONREALE – Oggi, ricorre il 40° anniversario dell’omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. Durante la notte del 1980, giornata di festa a Monreale per la ricorrenza del Santissimo Crocifisso, il Capitano Basile, mentre era di ritorno in caserma con la moglie e la figlioletta in braccio dopo i festeggiamenti cittadini, veniva barbaramente ucciso da tre sicari di cosa nostra, subito arrestati dai Carabinieri intervenuti.

Questa mattina, tenuto conto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolto un breve momento di raccoglimento commemorativo all’interno del Gruppo Carabinieri di Monreale, alla presenza del Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, del Generale di Brigata Arturo Guarino, Comandante Provinciale di Palermo, con la deposizione di una corona d’alloro al busto dedicato al caduto.

Successivamente, in via Novelli luogo dell’eccidio, alla presenza di una rappresentanza dell’Arma, del Prefetto facente funzione di Palermo, Daniela Lupo e del Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono l’arcivescovo Monsignor Michele Pennisi ha recitato una preghiera. Sono stati poi deposti un mazzo di fiori e una corona d’alloro da parte del Comune davanti alla lapide commemorativa.

Il Generale Cataldo, in un breve messaggio di saluto, ha richiamato l’attualità dell’esempio del Capitano Basile per tutti i Carabinieri e per la legalità alla quale si ispirano le comunità siciliane.

Alla cerimonia, vi hanno preso parte fra gli altri, il comandante della Legione Sicilia, generale di Divisione Giovanni Cataldo, il comandante provinciale, generale di Brigata, Arturo Guarino, quella del Gruppo Monreale, colonnello Luigi De Simone e quello della Compagnia, capitano Andrea Quattrocchi diacono, il presidente del Consiglio Marco Intravaia, il segretario generale del Comune Francesco Fragale, gli assessori Ignazio Davì, Geppino Pupella e Nicola Taibi e i consiglieri comunali Rosario Ferreri e Angelo Venturella.

“Con i miei assessori e

il presidente del consiglio comunale – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono -avevamo iniziato a programmare una serie di iniziative che si sarebbero svolte in occasione del 40° anniversario della morte del Capitano Emanuele Basile, ma anche queste manifestazioni sono state bloccate dalla pandemia. Ricordo ancora con grande gioia quando dieci anni fa in occasione del 30esimo anniversario, periodo in cui rivestivo la carica di presidente del Consiglio comunale con il sindaco Filippo Di Matteo, abbiamo organizzato una cerimonia solenne dove ho avuto l’onore di conoscere i familiari del capitano Basile fra i quali i suoi due fratelli che rimasero emozionati per la grande accoglienza che gli riservarono i cittadini monrealesi e l’amministrazione”.

“Ci auguriamo – ha concluso il sindaco – che quando questa emergenza sarà passata in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, avremo modo di organizzare una cerimonia con la cittadinanza per ricordare la figura del Capitano Basile che resterà per tutti noi un grande servitore dello Stato e un esempio per tutti nella lotta per la legalità e la democrazia”.

“Ancora oggi – ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – per tutti noi è doveroso dover ricordare la figura del capitano Basile che come coloro che hanno sacrificato la vita combattendo con coraggio contro la criminalità organizzata, rimane un esempio di vita, di visione e di cultura. Il ricordo, affettuoso e sincero, rappresenta anche un ringraziamento al Capitano Basile e a tutti coloro che nelle Forze dell’Ordine e, più in generale nelle Istituzioni, prestano la loro opera con impegno e professionalità al servizio della comunità”.