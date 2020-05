Lavoro, il Comune di Monreale alla ricerca di un “Energy manager”

Il comune di Monreale avvia le selezioni per un energy manager per la realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Il Comune monrealese ha avviato un avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico.

L’incarico riguarda, in particolare, l’espletamento di attività sostenute economicamente da un contributo regionale di 18 mila euro oltre IVA.

La persona prescelta si occuperà dell’attività di energy management, di preparazione dell’inventario di base delle emissioni di CO2 (IBE), dell’attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza, dell’elaborazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e dell’elaborazione del rapporto di monitoraggio del PAESC.

Per poter partecipare all’avviso è necessario possedere il titolo di “Esperto di Gestione dell’Energia” ed essere abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la categoria “Servizi – Servizi per la gestione dell’energia”. Ulteriori dettagli si possono trovare all’interno dell’avviso pubblicato dal Comune di Monreale sul sito istituzionale.