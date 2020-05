Giornali esclusi dalle celebrazioni del SS Crocifisso, Pennisi: “Scelta della Confraternita”

In seguito alla lettera che la redazione di Filodiretto ha inviato all’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, è giunta a stretto giro la risposta. La redazione di Filodiretto, essendo stata esclusa come altri organi d’informazione monrealesi, aveva chiesto al vescovo quali fossero i criteri e le motivazioni che hanno portato all’esclusione delle testate monrealese, e alla preferenza di una sola testata, dalla possibilità di poter seguire le celebrazioni in onore del SS. Crocifisso. Un evento che anche gli oltre 44 mila followers di Filodiretto, avrebbero voluto seguire. La redazione si è detta addolorata da tale scelta, chiedendo al vescovo Pennisi di chiarire l’incidente accaduto. Il vescovo nella sua risposta ha ricordato che le decisioni sulla organizzazione delle celebrazioni sono state di “esclusiva competenza” della Confraternita.

Riportiamo integralmente la risposta di S.E. Michele Pennisi.

“Spettabile Redazione la scelta della individuazione del media partner è stata di esclusiva competenza del SS. Crocifisso come dalla allegata email del presidente della confraternita che si allega. Per quanto riguarda la trasmissione della S. Messa le norme del Ministero degli Interni prevedano che possono essere presenti solo due operatori”.

Alleghiamo anche la risposta fornita dal sig. Mirto, quale presidente pro tempore della Confraternita del SS. Crocifisso di Monreale.

La Confraternita del SS.Crocifisso, ormai da diversi anni, ha, di volta in volta, individuato un media partner per consentire di divulgare ai fedeli le iniziative realizzate finalizzate ad accrescere la devozione al SS.Crocifisso. Nel corso degli anni il rapporto di partneship è stato stipulato con TRM, TV 7, Tele Occidente, Canale 78. Emittenti che hanno garantito una buona copertura degli eventi religiosi realizzati.

Da due anni, la confraternita ha individuato in Monreale News, testata locale da sempre particolarmente vicina alle attività condotte, non solo nel corso dei giorni di festa, il proprio media partner.

Nel caso specifico Monreale News ha messo in campo (ed a disposizione della confraternita) le proprie risorse organizzative, logistiche ed economiche per contribuire, assieme alla confraternita stessa, ad assicurare una copertura ottimale, nel corso di questi difficili giorni di pandemia, nei quali i fedeli hanno avuto la possibilità, pur restando a casa, di seguire tutte le iniziative realizzate.

Giova ricordare che, oltre alle dirette streaming delle funzioni di novena, sono state realizzate dirette di intrattenimento a carattere storico, culturale, sociale e religioso, seguite da diverse migliaia di utenti ed apprezzate per il loro spessore.

Appare singolare, pertanto, e si ritiene inverosimile apprendere che siano stati esclusi “migliaia di monrealesi”, dal momento che gli utenti raggiunti sono stati diverse migliaia, che hanno seguito le iniziative sia su due pagine facebook, che su You Tube, canali, come è noto, raggiungibili da qualunque parte del mondo, oltre che su Tele One sul canale 19 del Digitale Terrestre.

Si ricorda, inoltre, che nessuno avrebbe impedito ad altre testate di condividere sulle proprie pagine le dirette mandate in onda su quella della Confraternita del SS.Crocifisso.

La confraternita, pertanto, prende nettamente le distanze da questi strali che reputa privi di fondamento, nella piena convinzione di avere fornito alla collettività un servizio che reputa di ottima qualità e che ha garantito a tutti piena fruizione.