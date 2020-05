Fase 2, Palermo riparte anche se ancora i ristoranti restano chiusi

PALERMO – L’allentamento delle misure disposto dal governo ha prodotto già i primi effetti. II traffico comincia ad essere più intenso, pochi i passeggeri sui bus. Le strade, come via Maqueda, si popolano di gente che passeggia e di runner. Poi c’è chi ne approfitta per andare in bici. Qualcuno, invece, si gode un po’ d’aria fresca e il sole. È tanta la voglia tra le persone di tornare a riappropriarsi della libertà limitata da mesi a causa del Covid-19.

In giro già da stamattina non c’era più la desolazione e il silenzio che ha caratterizzato questo periodo. Sono passati quasi due mesi da quando siamo stati travolti dalla pandemia. Oggi primo giorno di allentamento del lockdown e Palermo come il resto dell’Italia entra nella fase 2, quella di convivenza con il coronavirus.

In tanti indossano la mascherina, un po’ meno utilizzata tra i più giovani in giro per la città che hanno il dispositivo sul collo.

Diversi sono gli esercizi commerciali che hanno ripreso a funzionare, tanti i bar aperti ma vuoti all’interno. Qualche gestore per esorcizzare il tempo diffonde musica. Mentre restano chiusi i ristoranti e i negozi d’abbigliamento.