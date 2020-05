Trading online: le migliori piattaforme 2020

Il trading online ha riscosso un successo notevole tra gli investitori di tutto il mondo, poiché alla portata anche dei meno esperti e di coloro che vogliono accedere ai mercati finanziari partendo da piccoli capitali.

Purtroppo, non sempre si riscontrano risultati positivi quando si fa trading, poiché le truffe non sono rare in questo ambito. Per tale ragione, è capire che la scelta della piattaforma è determinante per l’andamento della propria attività finanziaria. Ora i futuri traders si chiederanno: quali piattaforme di trading online sono sicure e professionali? L’articolo fornirà una selezione di quelle che risultano le più efficienti, nonché affidabili, secondo il parere degli esperti di tradingonlineguida.com

Trading online: investire con eToro

Quando si parla di broker affidabili, professionali e ben affermati nel settore, è impossibile non menzionare eToro.

Broker apprezzato da traders in tutto il mondo, è certificato CySEC (licenza:109/10), cioè è legalmente autorizzato a fornire i propri servizi sul territorio europeo. Si tratta di un requisito fondamentale da dover considerare necessariamente quando si procede alla scelta di una piattaforma di trading.

eToro offre una piattaforma semplice ed intuitiva, in modo da poter semplificare il lavoro anche a coloro che non hanno ancora confidenza con tali strumenti d’investimento. Naturalmente, come ogni piattaforma CFD seria e rispettabile, non prevede commissioni o costi di gestione. Con un deposito minimo di soli 250 euro, eToro offre condizioni ottimali anche a piccoli investitori indipendenti.

La fama di eToro è, però, legata soprattutto all’introduzione di funzioni innovative e valide per i principianti: Social Trading e Copy Trading. La piattaforma funziona come un vero e proprio social network di trading: ogni utente è dotato di un profilo e può interagire con gli altri.

Il copy trading, invece, è uno strumento col quale seguire dei popular investor per pote replicare, automaticamente, sul proprio profilo le mosse da loro effettuate. Naturalmente, la scelta è resa più semplice perché ogni guru del trading detiene un profilo pubblico, su cui eToro riporta i rendimenti ottenuti nel passato.

La maggior parte dei traders apprezza tale funzione perché consente di iniziare a capire come funzionano i mercati finanziari osservando i migliori all’opera e, in più, si possono registrare risultati sin da subito.

Con la possibilità di iniziare da un conto demo, gratuito ed illimitato, eToro lascia che ogni investitore provi la piattaforma prima di decidere se utilizzarla per la propria attività di trading online.

Trading online: investire con Investous

Broker relativamente giovane, ha già conquistato il favore di molti traders, professionisti e non. Anche in questo caso, offre una piattaforma regolamentata CySEC (licenza:267/15) e autorizzata CONSOB.

Analizzando le proposte di un broker che non applica commissioni, è bene che i principianti sappiano che è presente una sezione didattica. Ricca di materiali formativi, è ben apprezzata anche dai più esperti, in quanto offre un’e-book gratuito che si propone come una guida al trading a tutti gli effetti.

La formazione nel trading è fondamentale, dunque, avere a propria disposizione webinar, video-lezioni ed un manuale in formato PDF, può essere solo un vantaggio per apprendere le nozioni basilari in maniera semplice e rapida.

Investous offre anche segnali di trading gratuiti: consigli e previsioni di mercato elaborati da un team di esperti in collaborazione con la Social Trading. Coloro che ne hanno già fatto uso, hanno riportato opinioni positive riguardo la validità degli studi meticolosi effettuati da Investous. In effetti, utilizzare segnali di trading significa avere un ulteriore supporto per capire quale strategia adottare in base allo scenario di mercato più probabile.

Oltre ad offrire ad una vasta gamma di conti tra cui scegliere in base alle proprie risorse economiche, il broker propone un conto demo, gratuito e senza vincoli.

Piattaforme di trading: conclusioni

La scelta della piattaforma è fondamentale per avviarsi verso una carriera di trading professionale e seria. Entrambi i broker menzionati risultano un’ottima scelta, sia per coloro che partono da zero, sia per traders che cercano di operare a livelli più complessi.

Con il supporto della giusta piattaforma ed un impegno costante, chiunque potrà iniziare a fare trading online e tentare di incrementare il capitale iniziale.