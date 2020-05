Le previsioni di Borsa risultano uno strumento necessario per operare sui mercati finanziari con una consapevolezza tale da poter ottenere i profitti sperati.

Nonostante investire in Borsa sia un’attività relativamente semplice se paragonata al passato, bisogna ugualmente impegnarsi e studiare se si vogliono registrare risultati positivi.

Alla base di un trading online remunerativo c’è il supporto di una piattaforma CFD professionale, e un’attenta analisi dei titoli azionari più allettanti di mercato.

L’articolo spiegherà l’importanza delle previsioni di Borsa e come attuare le previsioni elaborate mediante una valida modalità d’investimento.

Investire in Borsa: perché le previsioni sono importanti?

Elaborare delle precise previsioni di Borsa è fondamentale per ogni trader, in quanto forniscono una più ampia panoramica di quelli che potrebbero essere i più probabili trend di mercato, così da agire di conseguenza.

Naturalmente, le previsioni di Borsa, per quanto elaborate dai maggiori esperti, sono solo orientative. Per questa ragione, non bisogna pensare che siano infallibili o certe al 100%: nessun investimento è privo di rischi.

Risulta chiaro che i traders, soprattutto i principianti, necessitino di un supporto per tentare di attuare strategie vincenti in base agli eventuali scenari di mercato. Le previsioni di Borsa possono rivelarsi un primo strumento di cui fornirsi per capire, orientativamente, come muoversi.

Previsioni di Borsa: la proposta di Investous

Quando si parla di previsioni di Borsa, bisogna distinguere servizi gratuiti da quelli a pagamento. Per quanto possa sembrare strano, non sempre ciò che si paga offre contenuti validi. Infatti, il broker Investous, ormai ben consolidato nel mondo del trading online, propone segnali di trading gratuiti, da poter ricevere una volta che si effettua l’iscrizione alla piattaforma.

Bisogna subito chiarire che è legalmente autorizzato a fornire i propri servizi sul territorio europeo grazie all’autorizzazione CySEC (licenza: 267/15).

Investous, per agevolare i propri utenti, offre la possibilità di ricevere segnali di trading elaborati da una società ben consolidata nel settore: Trading Central.

Ogni utente è libero di scegliere come ricevere questi segnali, se via SMS o email e, soprattutto di seguirli o no.

Per quanto non si tratti di sistemi infallibili, i traders ritengono che le previsioni di Borsa fornite da Investous siano abbastanza valide: accurate, in termini statistici, per il 75%.

Considerando che il broker è sempre dalla parte della propria clientela, offrendo anche una sezione didattica e un conto demo da utilizzare in maniera totalmente gratuita. Entrambi gli strumenti risultano vantaggiosi per acquisire la teoria e poi la pratica necessaria per accedere ai mercati finanziari.

Previsioni di Borsa: cosa offre eToro?

Un altro broker da dover necessariamente menzionare è eToro, leader mondiale nel servizio di copy trading: strumento da utilizzare operando in base a previsioni di Borsa elaborate da guru del trading.

In effetti, tale funzione permette di selezionare e copiare ciò che fanno i popular investor, così che le mosse da loro effettuate, siano replicate sul proprio profilo. L’unica scelta da compiere riguarda i traders che potrebbero ottenere dei buoni risultati, poi la parte pratica sarà compito loro.

Il copy trading risulta essere utilizzato da investitori di tutto il mondo poiché gratuito e ricco di vantaggi. Prima di tutto, i traders in erba potranno ottenere risultati sin da subito. In più, osservando i più esperti all’opera, potranno iniziare a capire quali strategie attuare in base a qualsiasi scenario di mercato.

Anche eToro permette di iniziare da un conto demo, gratuito e senza vincoli, col quale poter accedere a tutti i servizi offerti dalla piattaforma, tra cui il copy trading. Nel caso in cui la piattaforma dovesse rivelarsi all’altezza delle proprie aspettative, basteranno 250 euro di deposito minimo per aprire un conto reale con eToro.

Previsioni di Borsa: conclusioni

Si può concludere ribadendo l’importanza di operare sulla base di previsioni di Borsa elaborate da professionisti. Entrambe le opzioni sopracitate sembrano rispettare i requisiti fondamentali che contraddistinguono dei broker seri ed affidabili, da piattaforme truffaldine e che chiedono persino denaro per ricevere semplici indicazioni per investire.

Ogni utente potrà scegliere quella che sembra la soluzione più adatta alle proprie esigenze, così da non precludersi la possibilità di ottenere importanti risultati investendo in Borsa.