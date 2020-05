Monreale regge la prova da Coronavirus, negativo il tampone dell’assistente sociale contagiata nella Rsa di Villafrati

SAN MARTINO DELLE SCALE – Una buona notizia per la giovane mamma ma anche per Monreale che ad oggi ha retto la prova del Coronavirus, i contagi non si sono diffusi in maniera massiccia come invece è avvenuto nelle regioni del Nord.

Nella cittadina è stato registrato un solo caso positivo. E, stando a quanto rivelano i dati, non si contano nuovi casi. Intanto, nei giorni scorsi il sindaco di Monreale ha reso noto che i 75 tamponi effettuati a cittadini monrealesi sono tutti negativi.

Si è negativizzato il tampone sull’unica persona positiva al Covid-19 a Monreale. L’assistente sociale, che lavorava nella RSA di Villafrati, era stata contagiata dal virus ed è in quarantena nel suo domicilio da oltre un mese.

Valentina Chetta lavorava nella struttura in cui è scoppiato un grosso focolaio, tanto che le autorità regionali avevano deciso di dichiarare il comune in provincia di Palermo zona rossa.

Oltre 50 pazienti e 20 dipendenti erano stati contagiati dentro la struttura sanitaria di Villafrati. Come da protocollo, la dipendente di Villa delle Palme avvisata dall’Asp si è messa in quarantena. Valentina è sana ed asintomatica ma al momento resta in isolamento fiduciario in attesa di una comunicazione da parte del Dipartimento di prevenzione.