Sono la speranza di un futuro migliore, le interviste ai piccoli monrealesi

Cos’è il Coronavirus? Cosa farai quando finirà l’emergenza? E poi la domanda da un milione di dollari. Chi è Giuseppe Conte? Tra sorrisi e risposte spontanee, abbiamo voluto fare qualche domanda ad alcuni piccoli monrealesi.

Il risultato, magistralmente realizzato dal video maker Andrea Schimmenti, lo offriamo ai nostri lettori nel giorno del Primo Maggio. Una giornata significativa per tanti monrealesi in difficoltà. Dai bimbi sorrisi dei bimbi e dalla loro incredibile forza d’animo, però, prendiamo spunto e continuano a sperare in tempi migliori.

Grazie ad Andrea Schimmenti per la sua preziosa collaborazione e grazie ai genitori che ci hanno accolto per realizzare le interviste. Grazie per la collaborazione anche a Piero Faraci e alla maestra Grazia Scognamiglio.