Fine settimana con bel tempo, ma ventoso

Il tempo per questo fine settimana sarà stabile e soleggiato per via del rinforzo anticiclonico proveniente dalle Azzorre. Anche se però il tempo non sarà del tutto bello perché “disturbato” dai venti moderati che soffieranno dai quadranti occidentali e nord-occidentali.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà questo weekend

Sabato 2 maggio. Ancora presente il passaggio innocuo di cirrostrati e altostrati che potrebbero tendere ad oscurare i cieli. Dal pomeriggio lo scontro tra la perturbazione sulla Bulgaria e l’Anticiclone sul Mediterraneo occidentale, porterà ad un rinforzo dei venti dai quadranti prima occidentali e successivamente nord-occidentali.

Temperature massime stazionarie con punte di 23 gradi su Palermo.

Domenica 3 maggio. Giornata ancora ventosa su Palermo e provincia, dove in alcune zone le raffiche potrebbero toccare i 51 km/h di velocità. Sin dal mattino i cieli saranno sereni, eccetto il passaggio di qualche altostrato a partire dal pomeriggio. La sera cieli sereni con venti in diminuzione.

Massime stazionarie con punte di 21 gradi.