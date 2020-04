Monreale, da lunedì mascherine in distribuzione in ordine alfabetico

MONREALE – Lunedì 4 maggio inizierà la distribuzione delle mascherine chirurgiche, consegnate dalla Protezione civile regionale al Comune di Monreale. Lo comunicano il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Protezione civile Nicola Taibi che informano la cittadinanza che per la distribuzione saranno allestiti appositi punti di distribuzione, nei plessi scolastici che ospitano le sezioni elettorali.

Modalità di distribuzione delle mascherine

• Orari distribuzione: da lunedì 4 maggio a venerdì 8 maggio dalle 13.30 alle 16.30 in tutti i plessi scolastici sedi delle sezioni elettorali. Il capo famiglia dovrà recarsi per ritirare le mascherine nella propria sezione elettorale. Lunedì 4 si inizierà con i cognomi che vanno dalla lettera A alla lettera E

Martedì 5 si procederà con la distribuzione mascherine dalla lettera F alla M

Mercoledì 6 dalla lettera N alla lettera R

Giovedì 7 si concluderà la distribuzione dalla S alla Z

Il venerdì si procederà con la consegna delle mascherine ai cittadini che non hanno potuto ritirare i dispositivi di protezione.

Per il ritiro delle mascherine il capofamiglia dovrà essere provvisto di un documento di riconoscimento che dovrà esibire al momento. È prevista una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Il cittadino potrà ritirare anche per delega ma dovrà essere munito delle delega e della fotocopia del documento di identità del delegante.

Il sindaco Arcidiacono e l’assessore Taibi hanno dichiarato, che insieme agli uffici comunali hanno messo su una piattaforma informatizzata per la distribuzione di questo materiale che servirà anche in futuro per snellire le procedure e garantire in futuro una veloce distribuzione.