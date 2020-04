Monreale, buoni spesa, circa 200 le istanze respinte, a giorni distribuiti gli ultimi

MONREALE – 100 €, 200 €, ma anche 700 €. Questo l’importo dei buoni spesa che sono entrati finora nelle case di poco più di 700 nuclei familiari monrealesi.

Ma ancora il lavoro di analisi delle domande non è stato terminato da parte degli uffici comunali. Uno staff di numerosi impiegati è stato messo in piedi per riuscire a dare in tempi brevi questa boccata d’ossigeno a tante famiglie indigenti della città.

Fino a ieri pomeriggio sono state poco più di 900 le pratiche istruite, e di queste circa 200 sono state quelle respinte. Soprattutto perché è stato appurato che il nucleo familiare è già in possesso di qualche altra forma di sostegno pubblica, che ha fatto decadere il diritto a ricevere anche il buono spesa. Chi riceve Reddito di cittadinanza, REI, NASPI, indennità di mobilità, Cassa Integrazione viene infatti escluso, a meno che il sussidio che già riceve non sia inferiore a quello che spetta con i Buoni Spesa. Nel caso di pratiche incomplete o con errori di compilazione i cittadini sono stati raggiunti per telefono per definirle.

“Entro metà della prossima settimana tutte le pratiche giunte verranno istruite”, spiega Sandro Russo, assessore al ramo.

Diversamente da come si credeva in un primo tempo, tutto l’importo giunto dallo Stato, circa 365.000 €, sarà sufficiente per coprire le richieste. Sono stati finora distribuiti buoni per un valore di circa 270.000 €. Potranno essere spesi nei negozi convenzionati entro il 31 maggio.

Ma molte famiglie li hanno già consumati ad aprile, e si chiedono come dovranno fare a portare avanti la famiglia nel mese di maggio. Sull’ipotesi di ulteriore foraggiamento dallo stato nessuna conferma. Nessuno studio in atto.

La speranza sta adesso nel contributo promesso dalla regione siciliana per tutti i comuni dell’isola per fare fronte alla grave crisi socio-economica causata dall’emergenza Covid19. La cifra destinata a Monreale si aggira intorno ai 800.000 €.

La notizia risale a circa 10 giorni fa, seppure la prima tranche, di circa 230.000 €, non sia ancora arrivata.

Ma il vero problema, spiega sempre l’assessore Russo, sta nel fatto che ancora non è stata inviata ai comuni la circolare esplicativa sulle modalità di distribuzione.

Per i buoni spesa la direttiva ministeriale lasciava i comuni molto liberi nella loro gestione, relativa ai paletti e ai controlli da effettuare, così da accelerare le operazioni di assegnazione e di distribuzione. Nel caso del contributo regionale invece i comuni non sanno ancora come si dovranno comportare.

Anche se i soldi dalla regione dovessero arrivare oggi, non si saprebbe come impiegarli.