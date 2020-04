Dopo l’arcobaleno a Monreale i bambini disegnano il “Patruzzu amurusu”

MONREALE – Al tempo del coronavirus le sorprese più belle arrivano dai più piccoli, costretti a casa dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo in questi giorni. Dopo l’arcobaleno disegnato dai bambini con la scritta “Andrà tutto bene”, diventato simbolo per tutti di un’Italia che non si arrende, a Monreale parte l’iniziativa “Patruzzu amurusu aiutaci tu”.

Ogni bambino potrà disegnare il SS Crocifisso e i genitori potranno condividerlo su Facebook. L’iniziativa, nata spontaneamente da Vera Terrasi e Piero Faraci, vuole essere una fonte di stimolo per i più piccoli. Dopo aver visto il disegno di Salvo Modica, che ritraeva il SS Crocifisso, hanno pensato che poteva essere un modo per lanciare un nuovo messaggio in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. I due monrealesi chiedono alle associazione e alle scuole di sposare l’idea.

Il piccolo monrealese, magari in vista dell’arrivo del 3 maggio, non ha disegnato una croce qualsiasi. Salvo ha scelto il “Patruzzu amurusu”, colui che liberò Monreale dalla peste.

Quindi dopo un arcobaleno dai colori brillanti e l’incitazione a stare tranquilli, perché tutto andrà bene avanti tutta con i disegni del SS Crocifisso simbolo di speranza in un futuro al momento incerto.