Coronavirus: Esenzioni per il bollo auto, l’occupazione suolo pubblico non si pagherà fino a dicembre

PALERMO – Sono passate oggi al voto di Sala d’Ercole diverse misure, inserite nella finanziaria regionale, volte a sostenere quelle fasce sociali, lavorative e familiari, colpite dalla crisi economia legata al covid19.

L’aula ha approvato il lavoro portato avanti dalle diverse commissioni di merito per l’esenzione di alcune misure importanti.

Più nello specifico.

1) le concessioni demaniali marittime sono esentate totalmente per l’anno 2020 e al 50% per il 2021

2) la tassa automobilistica per vetture di cilindrata inferiore a 1400 cv e famiglie con un reddito fino a 15000 € annui non sarà dovuta per l’anno 2020

3) i canoni di concessione per i pascoli sono esentati per il 2020

4) non si pagherà il suolo pubblico comunale e i comuni verranno rimpinguati tramite il fondo perequativo

5) il tributo per i canoni in discarica dei rifiuti solidi non sarà dovuto

Continuano ancora i lavori all’ARS, chiamata a votare la finanziaria entro questa notte.