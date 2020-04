Monreale, distribuzione delle mascherine, si valutano centri di smistamento all’interno delle sezioni elettorali

MONREALE – Avviata oggi la distribuzione delle mascherine chirurgiche inviate dalla Protezione Civile Regionale. Consegnate al comune lunedì scorso, verranno assegnate a tutti i cittadini monrealesi.

Questa mattina i dipendenti comunali hanno cominciato la distribuzione capillare nella frazione di Grisì. Un centro abitato abbastanza concentrato, dove la consegna si sta presentando relativamente facile.

Ma il compito si presenta piuttosto impegnativo per la distribuzione nelle altre frazioni monrealesi, data la dispersione degli abitanti nelle varie contrade di campagna.

Ma anche nella stessa città di Monreale si tratta di una sfida. E l’amministrazione sta vagliando la soluzione più adatta per evitare la formazione di assembramenti e nel contempo per non lasciare nessun cittadino privo del dispositivo di protezione individuale.

“Riusciremo a consegnarle a tutti i cittadini, ma ci vorrà tempo, non è un’operazione semplicissima, spiega l’assessore Nicola Taibi, con delega all’ufficio di protezione civile -. Stiamo valutando diverse opzioni.

La più percorribile sembra quella di creare dei centri di smistamento all’interno delle sezioni elettorali ubicate nelle scuole. Qui un solo esponente per nucleo familiare potrà recarsi per ritirare le mascherine per tutta la famiglia.

Verranno stabilite delle fasce orarie per il ritiro, in base all’iniziale del cognome.

Le mascherine, circa 46.000, sono pervenute in pacchi da 20 unità. Le scatole verranno aperte solamente dal personale comunale, affinché vengano distribuite adottando i dovuti accorgimenti per evitare eventuali contaminazioni.

