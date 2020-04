Monreale, arrivate le mascherine, sono 40.000, da domani la distribuzione a tutti i cittadini

MONREALE – Sono circa 40.000 le mascherine chirurgiche giunte già ieri a Monreale. Come avevamo anticipato in un precedente articolo, sono state inviate dalla regione siciliana, e fanno parte del carico di dispositivi di protezione individuale sbarcato dal cargo proveniente dalla Cina, atterrato alcuni giorni fa all’aeroporto di Palermo.

Questi dispositivi di protezione sono stati acquistati per volontà del presidente Nello Musumeci, con fondi della Regione Siciliana. Una parte è stata destinata agli ospedali dell’Isola e alle strutture sanitarie. Un’altra parte, invece, è stata inviata per mezzo della Protezione Civile regionale a tutti i comuni dell’isola.

Da domani è prevista la distribuzione su tutto il territorio monrealese. “Un’operazione per niente facile”, spiega l’assessore Nicola Taibi.

L’intenzione è di assegnarne una ad ogni cittadino monrealese, quindi di raggiungere tutti i nuclei familiari, sia a Monreale centro che nelle frazioni.

“Stiamo valutando la maniera più efficiente ed ordinata per arrivare alla consegna capillare. Non possiamo chiedere alle persone di recarsi in un punto per il ritiro, si creerebbero assembramenti”.

Il compito non si presenta semplice.

Taibi si avverrà degli impiegati della Protezione Civile, dei volontari dell’associazione di protezione civile Overland, ma anche di altro personale comunale.

“Da domani cominceremo certamente la distribuzione, raggiungeremo ogni cittadino”.

LEGGI ANCHE: