I Cavalieri Templari si riuniranno per Monreale il 4 maggio

MONREALE – Indosseranno un mantello bianco e una croce rossa sul petto, i templari tornano a riunirsi ma a causa del Coronavirus lo faranno attraverso una piattaforma di videoconferenza. Lunedì 4 maggio alle ore 18,00 si svolgerà la presentazione dell’associazione “Supernus Ordo Equester Templi – Poveri Cavalieri di Cristo”.

All’evento potranno partecipare un numero limitato di persone. I lavori saranno aperti da Roberto Peretti, responsabile della Mansio San Michele Arcangelo di Monreale. Parteciperanno il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono e il Rettore della Chiesa Collegiata del SS Crocifisso, Don Giuseppe Salamone, oltre ai componenti del locale gruppo dell’anzidetta associazione ed i vertici provinciali e nazionali.

L’Associazione “Poveri Cavalieri di Cristo” è un’associazione privata di Christifideles Laici, riconosciuta in ambito diocesano già dalla Diocesi di Acireale a norma del vigente Diritto Canonico. La Mansio “San Michele Arcangelo” di Monreale rappresenta la fase embrionale di una commenda. Ad oggi, insieme alla Mansio di Bagheria, dipende dalla Commenda San Giovanni Battista di Palermo. Lo scopo del sodalizio è di valorizzare, continuare e tramandare al presente come in avvenire la fede di Cristo, la tutela della Chiesa di Roma mediante la propaganda della fede cristiano-cattolica, promuovere opere di beneficienza e carità, favorire gli studi tradizionali, araldici e cavallereschi, valorizzare e tramandare al presente come in avvenire l’amor per la Patria.