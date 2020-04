Dolore a Monreale, muore una donna di 42 anni, la benedizione davanti al Duomo

MONREALE – Momenti di dolore e lacrime questa mattina a Monreale per la scomparsa di Lia Quartararo. Una giovane signora che ha lottato fino alla fine contro un male incurabile. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità monrealese.

Lia Quartararo, a soli 42 anni ha lasciato il marito, che a Monreale conduce un’attività commerciale, e tre figli, di cui uno in tenera età. La monrealese combatteva da tempo contro una grave malattia.

Una tragedia nella tragedia a Monreale per la scomparsa della 42enne. Alla notizia della morte si aggiunge la mancata possibilità di poter dare l’ultimo saluto, celebrando funerali all’interno delle chiese. Per questo motivo il feretro della donna questa mattina è stato portato davanti al Duomo di Monreale.

Non Nicola Gaglio, arciprete del Duomo, ha dato davanti al Duomo l’estrema benedizione alla salma, che poi è stata condotta al cimitero. Un gesto di vicinanza alla famiglia, provata per questa enorme perdita, vista l’impossibilità di celebrare il rito funebre, come prevede la norma.

“Con quel sorriso eri in grado di far illuminare anche quello degli altri – si legge su Facebook – ricordati che qui hai lasciato tanto tanto dolore proprio per la persona che eri, con la voglia di rendere gli altri felici”. “Il signore ha scelto l’angelo più bello accanto a se con il sorriso stampato – scrive un nipote – Hai lottato fino alla fine”.

La vicinanza alla famiglia da parte della redazione di Filodiretto.