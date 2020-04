Costruisci la tua carriera: i migliori giochi manageriali per smartphone

Vuoi creare la tua carriera nello sport e diventare un manager di successo? E vuoi farlo semplicemente attraverso lo schermo del tuo inseparabile cellulare? Questo è il posto giusto per te. Oggi parleremo proprio dei migliori giochi manageriali sportivi disponibili nei vari store mobile, e non soltanto di quelli calcistici. Buon divertimento.

Iniziamo la nostra rassegna con un intramontabile grande classico: Football Manager 2019 Mobile. Versione per smartphone del gioco che ha riscritto i canoni del genere negli ultimi 20 anni, il prodotto di casa Sports Interactive non ha nulla da invidiare ai “fratelli maggiori” per pc e console. Scaricandolo dagli store avremo la possibilità di costruire una squadra dalle fondamenta, impostando lo schema di gioco, gli allenamenti, le sessioni di calciomercato e le strategie societarie. Novità dell’edizione 2019 un nuovo sistema di personalizzazione della preparazione atletica dei calciatori in rosa e l’aggiunta delle trattative in tempo reale che rendono il mercato più rapido e più mobile-friendly.

Restiamo in ambito calcistico con Soccer Hero, gioco sviluppato da un team tutto italiano. In questo caso non dovremo occuparci di una intera squadra ma di un singolo giocatore da portare alla gloria. Inizieremo così dalle partite nei campetti di periferia per cercare di arrivare a conquistare un ingaggio nei top club mondiali. Nel frattempo dovremo allenare il nostro avatar, curare la sua vita dentro e fuori dal campo e firmare i contratti giusti per salire di livello.

Anche se non è un manageriale in senso stretto, il nuovo arrivato Fun2Play di PokerStars ha come obiettivo quello di costruirsi una carriera nel mondo del poker sportivo. Si parte quindi da un bankroll prefissato e, dopo aver imparato le regole del gioco con le prime partite amatoriali si inizia la scalata. Obiettivo principale quello di prendere parte alle leghe più importanti completando le missioni secondarie e sfidando gli avversari in carne e ossa. Man mano che andremo avanti avremo anche la possibilità di personalizzare il nostro personaggio per farlo arrivare “preparato” all’ingresso nella Hall of Fame del poker online globale.

Negli ultimi anni anche il basket, secondo sport più praticato al mondo, ha iniziato a interessarsi di giochi manageriali. Uno dei più completi e divertenti è arrivato negli store lo scorso anno ed è NBA NOW Mobile Basketball. Completamente gratuito e disponibile sia su Apple Store che su Play Store, il titolo offre due modalità di gioco: quella arcade tradizionale in cui sfidare altri giocatori online e quella dirigenziale in cui l’obiettivo è quello di acquistare i migliori top player della NBA e tentare di conquistare l’Anello. Un gioco che ogni appassionato di pallacanestro americana deve avere: il database è formato da giocatori reali le cui statistiche vengono aggiornate quotidianamente.

Più incentrato sull’aspetto manageriale che su quello di simulazione in senso stretto, D8 War – Basketball Manager 2019 è un altro gioco tutto da scoprire. In questo caso il nostro compito non sarà quello di scendere in campo ma quello di creare il roster, assumere i migliori componenti dello staff e allenare la squadra stabilendo tattiche, rotazioni e schemi. Molto divertente la modalità online in cui sfidare aspiranti general manager provenienti da ogni angolo del pianeta.

Chi pensa che il ciclismo sia uno sport molto semplice e non abbia bisogno di grandi conoscenze tecniche e gestionali si sbaglia di grosso. Per capirlo è sufficiente scaricare Live Cycling Manager di Xagu Studios. Unico nel suo genere, Cycling Manager ci permette di vestire i panni del direttore sportivo di un club professionistico e di gestire tutti gli aspetti della vita quotidiana della squadra. Dovremo quindi ingaggiare i migliori ciclisti, lo staff medico, i meccanici, organizzare gli allenamenti, decidere le corse a cui partecipare e i budget da investire negli stipendi. In più ci sarà da guidare i corridori in tempo reale durante le varie corse con i famosi “consigli dall’ammiraglia”. Un titolo completo e divertente con le licenze aggiornate di tutte le attuali gare World Tour.