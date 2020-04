Dalla Regione solo 519 decreti per la Cassa Integrazione, in pagamento il bonus 600 euro

L’inps questa mattina ha comunicato i dati relativi alla Sicilia per quanto riguarda il decreto Cura Italia.

In tutto sono solo 519 i decreti pervenuti dalla Regione Siciliana all’istituto per la Cassa integrazione guadagni in deroga e sono stati tutti autorizzati dall’istituto. Il dato è stato reso noto dalla Direzione regionale dell’Inps, che ha pubblicato un report sui numeri siciliani delle prestazioni previste dal decreto legge “Cura Italia”.

La Cig in deroga autorizzata riguarda complessivamente 1.230 lavoratori per un totale complessivo di 272.744 ore, per un impegno di spesa di 2.326.457,70 euro. Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria le domande pervenute all’Inps sono 19.293 e di queste ne sono state autorizzate 17.083. Per quanto riguarda il Fondo di integrazione salariale (Fis) è stato dato l’ok a 1.061 richieste, su un totale di 7.286.

Parte intanto il pagamento del bonus di 600 euro che sarà prorogato anche a maggio. In Sicilia sono 276.811 i bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e le partite Iva, previsti dal decreto legge Cura Italia, in pagamento da parte dell’Inps. Il dato è stato reso noto dalla Direzione regionale dell’istituto. Il numero maggiore in provincia di Catania, con 58.363 bonus, poi Palermo (47.765) e Messina (35.400). Seguono Ragusa (32.552), Agrigento (30.462), Trapani (24.962), Siracusa (22.324), Caltanissetta (14.261) ed Enna (10.722).