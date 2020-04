Monreale, una donna poggia fiori sul cancello del cimitero per tutti i cari defunti

Monreale. Il cimitero di Monreale è chiuso dai giorni in cui è stato proclamata la zona protetta in Italia.

In tanti anche a Monreale, in questi giorni di restrizioni, non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari, non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari che se ne sono andati.

Le norme per il contenimento degli assembramenti non ha concesso celebrazioni se non in forma ristretta solo nei prossimi dei camposanti. Tanti cittadini, inoltre, non hanno potuto fare visita ai propri cari defunti.

Questa mattina una cittadina monrealese, con un gesto tanto semplice quanto denso di signicato, ha voluto lasciare un fiore sul cancello del cimitero di Monreale. “Avevo necessità di venire in questo luogo”, ha detto Patrizia Giangrande che ha poggiato i fiori a nome di tutti i monrealesi.