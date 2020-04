Covid19, Congedo straordinario e bonus babysitting, nuove norme per matrimoni e funerali

“Il prezzo delle mascherine verrà calmierato”. È il premier Giuseppe Conte ad annunciare che non verranno ammesse speculazioni sul prezzo delle mascherine. Ma è anche sua intenzione eliminare completamente l’IVA su questo indispensabile strumento di protezione individuale da Covid19.

“Congedo straordinario e bonus babysitting”. È questa al momento la ricetta che il governo intende mettere in campo per sostenere i genitori con figli a casa.

Il presidente del governo italiano ha annunciato che nei prossimi giorni verrà stilata la scaletta delle riaperture di tutte le attività economiche e sociali del paese, così da permettere agli operatori dei vari settori di organizzarsi in tempo.

Ma un punto dolente che sembra ancora essere circondato da molta incertezza è quello relativo all’apertura delle scuole. Conte non nasconde che proprio negli ambienti scolastici si nasconde un notevole rischio della ripresa dei contagi. Il timore c’è ed è serio. L’età media del corpo docente è inoltre elevata, tra le maggiori in Europa. La riapertura delle scuole è prevista per settembre, ma da definire ancora con quali modalità. Su questo punto Conte non si esprime, soffermandosi invece sui buoni risultati conseguiti dalla ministra Azzolina sulla scelta della didattica a distanza e sulla decisione di fare svolgere gli esami di Stato in conferenza personale.

Anche per le messe e per i funerali è certo che le regole cambieranno, forse già dal 4 maggio, ma ancora non sono state scritte nero su bianco. Si va verso una riapertura di chiese e cimiteri, ma certamente con limitazioni sul numero delle persone ammesse. Questo è un punto per Conte, che si dichiara credente, molto sofferto, ed è sua intenzione garantire i sacramenti ai deceduti e permettere ai loro cari l’ultimo saluto.