TARI, IMU, COSAP, sospensione dei pagamenti per chi ha chiuso le attività (la domanda all’interno)

TARI, IMU, COSAP, PUBBLICITÀ. Le attività commerciali che non hanno ottemperato al pagamento dei questi tributi comunali a causa della chiusura dell’attività per l’emergenza sanitaria covid 18 potranno presentare al comune di Monreale richiesta di sospensione.

La giunta monrealese nei giorni scorsi aveva dato mandato al dirigente dell’area finanze, il dott. Tabone, di verificare la possibilità di evitare per queste ditte il prelievo fiscale. Una decisione importante, in una fase di profonda crisi per le attività commerciali del territorio, che non potrà tenere conto delle difficoltà finanziarie di un comune, come quello di Monreale, in dissesto.

Ma intanto è stata decisa la sospensione dei tributi per chi non ne ha potuto ottemperare al pagamento.

Per presentare la richiesta, i titolari delle ditte dovranno presentare apposita istanza al comune, compilando il modulo che si può scaricare QUI, o nel sito del comune.

Sulla domanda dovrà essere riportato il periodo di sospensione dell’attività commerciale, ma solo nel caso che sia dovuta alle misure governative di contrasto alla diffusione del coronavirus. Saranno infatti beneficiarie delle agevolazioni solo le attività che rientrano in quelle categorie lavorative e professionali inibite all’esercizio.

Il titolare dovrà inoltre dichiarare di non avere ottemperato al pagamento in tutto o in parte dei tributi comunali.

La domanda compilata deve essere inviata tramite pec all’ufficio tributi del comune di Monreale all’indirizzo sezione.tributi@pec.monreale.gov.it.