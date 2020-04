Sicilia, esenzione dal bollo 2020 per le auto di piccola cilindrata delle famiglie a basso reddito

PALERMO – Una misura a favore delle famiglie a basso reddito è passata oggi in Commissione Bilancio, all’ARS. I Deputati regionali hanno votato un emendamento alla finanziaria che prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2020 per le auto di piccola cilindrata possedute da famiglie a basso reddito.

In particolare, la norma prevede che non sia dovuto il bollo per le vetture di cilindrata fino a 1.400 cv per le famiglie con reddito inferiore ai 15.000 euro annui.

Il voto è passato all’unanimità.