Coronavirus? Parlano i bimbi monrealesi (VIDEO)

I bambini. Chi più di loro ha sofferto la reclusione forzata della quarantena dovuta dell’emergenza Coronavirus! Non vedono l’ora di poter tornare fuori alla conquista del mondo i nostri bambini.

Hanno le idee chiare molti piccoli monrealesi che abbiamo intervistato nel corso di queste giornate di lockdown. I bambini, dobbiamo dirlo, ne sanno anche più di qualche adulto.

Abbiamo deciso di intervistarli per dare loro una voce e per riuscire a vedere la situazione attuale con i loro occhi. Non sono mancate le risposte esilaranti, come solo i piccoli sanno fare, ma nemmeno le risposte serie. Mentre continuano a studiare grazie alle lezioni a distanza abbiamo provato a regalare loro qualche attimo di svago e le sorprese non sono mancate.

Ecco un breve assaggio del video realizzato da Filodiretto in collaborazione con il video maker monrealese Andrea Schimmenti.