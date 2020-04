Monreale, le chiese cristiane evangeliche ADI donano mascherine e guanti

MONREALE – Di fronte all’emergenza sanitaria mondiale del Covid-19, le chiese cristiane evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia in Monreale e Pioppo, hanno voluto apportare il loro contributo e solidarietà sul territorio, donando 500 mascherine in cotone lavabili e riutilizzabili, insieme a 5.000 guanti in nitrile al Comune di Monreale.

“Abbiamo consegnato il materiale al sindaco Alberto Arcidiacono, il quale ci ha accolti con affetto e fratellanza – dice Pastore Gionathan Infantino – continuiamo ad assicurare le nostre preghiere per le autorità civili e militari, affinché Dio conceda saggezza ed equilibrio per gestire ed amministrare col timore di Dio ogni risorsa per il bene comune”.