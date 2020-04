Vittorino: “Si convochi il consiglio comunale per decidere insieme gli interventi per le attività produttive”

MONREALE – Bisognerà capire ancora nei dettagli in cosa consiste la “manovra” deliberata dalla giunta municipale per dare fiato ai commercianti monrealesi. La nota inviata dal comune parla di riduzione della TOSAP e della TARES, e dell’apertura di un tavolo tecnico per decidere in che modo destinare la tassa di soggiorno.

Temi che erano stati sollevati in questi giorni anche da Mimmo Vittorino, consigliere comunale di “Popolari per Monreale”.

“Ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono che ha preso in seria considerazione le proposte che avevo avanzato – dichiara Vittorino -. È necessario dare un aiuto concreto alle categorie produttive, colpite dalla pandemia”. Ma per Vittorino bisogna agevolare gli esercenti anche sul fronte dell’IMU, “Una imposta che grava molto sui titolari di attività commerciali che sono anche proprietari dell’immobile. E sui locali commerciali l’IMU è molto alta. È necessario prevedere una riduzione dell’imposta per i mesi in cui le attività sono state chiuse”.

Il consigliere chiede che si apra un tavolo permanente con le categorie produttive per comprendere meglio quali sono le loro necessità e in che modo l’ente può agevolarli.

Ma soprattutto Vittorino chiede che anche a Monreale si dia la possibilità a tutta la politica monrealese di avere voce e di rappresentare la cittadinanza nel luogo a questo deputato.

E come già avvenuto a Palermo, a Corleone e in altri comuni dell’isola, venga convocato il consiglio comunale, nelle forme a distanza che le tecnologie consentono, così come a Monreale avviene per le riunioni di giunta.