Il fatidico sì con la mascherina, a Monreale primo matrimonio in tempo di Coronavirus

MONREALE – Primi sposi a Monreale in tempo di Coronavirus. Si è svolto questa mattina in Sala Rossa il primo matrimonio in mascherina. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha unito in matrimonio la giovane coppia formata da Vincenza Balistrieri e Federico Basta.

Rispettate le norme ministeriali, distanza e dotazione di dispositivi di protezione. Anche per i giovani sposi l’adozione della mascherina è stata d’obbligo.

Il matrimonio era stato programmato da tempo, e, a differenza di come deciso loro malgrado da tantissimi fidanzati, non hanno voluto rimandarlo. Anche se in forma molto più riservata rispetto a quanto avevano sognato per quello che rimane comunque il giorno più bello della loro vita, hanno deciso di esprimere ugualmente oggi il fatidico si. Anche con la mascherina.

“L’emergenza e le limitazioni – hanno dichiarato gli sposi – non ci hanno scoraggiato, per quanto riguarda i festeggiamenti li rimandiamo a dopo l’emergenza, ci sarà tempo”.

“È stato tutto estremamente veloce, eravamo solo noi e i testimoni”, oltre al primo cittadino che ha voluto essere presente in questa cerimonia importante in segno di augurio verso la nuova coppia.

Dopo la cerimonia in municipio gli sposi hanno scattato qualche foto nella storica Sala e successivamente si sono spostati nelle piazze per continuare a fare qualche scatto per ricordare questo importante giorno in una atmosfera davvero unica per la tranquillità dei luoghi.