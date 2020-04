RSA Molara e Boniato, tutti negativi i test sierologici

Tutti negativi i test sierologici effettuati presso la RSA Molara, a Palermo, e presso la RSA Bonifato, ad Alcamo.

A renderlo noto è lo stesso presidente delle due strutture sanitarie, Francesco Ruggeri. Il risultato dei test è stato comunicato dal Dott.Gaspare Canzonieri, direttore del dipartimento di prevenzione dell’ASP di Trapani, e dal Dott.Giuseppe Termini, dell’ASP 6 di Palermo.

“È il risultato di un gioco di squadra – dichiara Ruggeri – che abbiamo messo in atto sin dai primissimi giorni di marzo di concerto con i nostri sanitari, il Dott.Salvatore Catalano per la Rsa Bonifato e il Dott.Giuseppe Iannello e la Dott.ssa Gina Spatafora per la Rsa Molara che ringrazio di vero cuore per il lavoro fino ad oggi svolto”.

All’inizio del mese di marzo erano state emanate tutta una serie di circolari ed atti per mettere in protezione e sicurezza i pazienti e gli operatori delle due strutture.

“Tutti gli operatori sanitari e non – ha spiegato Ruggeri – hanno dimostrato professionalità, coraggio e serietà in questo momento storico, lavorando con solidarietà, diligenza ed abnegazione nella gestione dei nostri pazienti assistiti. A loro un ringraziamento di vero cuore a nome mio, dei consigli di amministrazione e delle assemblee dei soci che rappresento.

La regione siciliana e la protezione civile regionale sono stati tempestivi e costanti nel garantire i presidi DPA necessari per garantire le strutture, i pazienti ed il personale. E per questo ringrazio il Presidente della regione siciliana Nello Musumeci, l’assessore alla salute Ruggero Razza, il Segretario del presidente, Marco Intravaia, e il dirigente regionale della protezione civile, l’ingegnere Foti.

Forti di un buon risultato raggiunto pur tuttavia continuiamo a mantenere alta l’attenzione rispettando rigorosamente le regole, non dimenticando che il Coronavirus è comunque in circolazione in tutto il mondo.

Confidiamo in primis in Gesù Cristo e nell’Immacolata Concezione che ringraziamo, affinché possano continuare a proteggere le nostre strutture e tutta la popolazione”