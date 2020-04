Il tempo non migliora, nuvole e piogge fino a venerdì

La perturbazione che in queste ore sta portando maltempo su Palermo e provincia, nei i prossimi giorni tenderà a persistere portando molta instabilità con nuvole e piogge. Atteso anche qualche temporale.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà fino a venerdì.

Mercoledì 22 aprile. Cieli ancora molto nuvolosi a partire dal mattino con qualche debole precipitazione. Al pomeriggio continuano le precipitazioni specie in provincia e sui rilievi della città di Palermo. La sera ancora qualche possibile rovescio con cieli molto nuvolosi. Le temperature massime saranno in ulteriore calo e si aggireranno intorno ai 18 gradi. Venti in prevalenza moderati occidentali.

Giovedì 23 aprile. Giornata piuttosto ventosa con cieli ancora piuttosto nuvolosi specie in provincia dove si attendono abbondanti precipitazioni. Dal pomeriggio qualche, possibile, schiaritaL su Palermo, ma con ancora qualche pioggia. Le massime saranno ancora in calo con punte di 17 gradi. Venti moderati di Grecale.

Venerdì 24 aprile. Mattinata piuttosto nuvolosa, ma con qualche schiarita sia in città che in provincia. Dal pomeriggio possibile aumento della nuvolosità che continuerà a portare precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Dalla sera ampie schiarite ovunque co qualche residuo acquazzone. Massime in leggero aumento con punte di 18 gradi. Venti deboli da Nord