“Gli interventi economici dovranno essere più incisivi”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’informativa sulle iniziative del governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che si sta svolgendo al Senato. In arrivo nuovi stanziamenti di sostegno economico per famiglie e imprese. “Il governo invierà a brevissimo al Parlamento un’ulteriore relazione con una richiesta di scostamento di bilancio pari a 50 miliardi di euro, con intervento complessivo che, sommando i precedenti 25 miliardi, sarà non inferiore a 75 miliardi”.

“Gli interventi economici dovranno essere più incisivi”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’informativa sulle iniziative del governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che si sta svolgendo al Senato. In arrivo nuovi stanziamenti di sostegno economico per famiglie e imprese. “Il governo invierà a brevissimo al Parlamento un’ulteriore relazione con una richiesta di scostamento di bilancio pari a 50 miliardi di euro, con intervento complessivo che, sommando i precedenti 25 miliardi, sarà non inferiore a 75 miliardi”.

“I motori del paese devono riavviarsi ma il riavvio deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato che riguarda anche le attività connesse. Il ritorno alla normalità è un’aspirazione di tutti. Il Premier ha spiegato che ci sarà un riavvio in modo progressivo e ordinato. “Dobbiamo procedere a un allentamento delle restrizioni per le attività produttive e commerciali. Si prospetta una fase molto complessa, si procederà a un allentamento delle misure per le attività produttive e commerciali”.

“I motori del paese devono riavviarsi ma il riavvio deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato che riguarda anche le attività connesse. Il ritorno alla normalità è un’aspirazione di tutti. Il Premier ha spiegato che ci sarà un riavvio in modo progressivo e ordinato. “Dobbiamo procedere a un allentamento delle restrizioni per le attività produttive e commerciali. Si prospetta una fase molto complessa, si procederà a un allentamento delle misure per le attività produttive e commerciali”.