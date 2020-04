Coronavirus, Per il 25 aprile e 1° maggio Favorita off limits

Come già fatto per Pasqua, anche per il 25 aprile e 1° maggio il Comune di Palermo ha deciso, per evitare assembramenti, di chiudere alcuni luoghi della città. Si tratta del Parco della favorita e della Riserva di Monte Pellegrino dove nessuno potrà andare a fare “scampagnate”.

Le modifiche alla circolazione saranno valide dal 24 al 27 aprile e dal 30 aprile al 4 maggio. La Polizia Municipale ha comunicato che ad essere chiuse sia al transito veicolare che pedonale saranno i varchi e le stradine del Parco della Favorita che collegano viale Diana con via Ercole dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 07:00 di lunedì 27 aprile. Per il ponte della festa dei lavoratori poi, saranno chiuse dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le strade chiuse.

Via Case Rocca , intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante tranne che per i residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

, intero tratto tra e tranne che per i residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Viale Diana , intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 27 aprile 2020. Poi dalle 12:00 di giovedì 30 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

, intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 27 aprile 2020. Poi dalle 12:00 di giovedì 30 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Viale Ercole , intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 27 aprile 2020 e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

, intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 27 aprile 2020 e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Viale Margherita di Savoia , nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/ cancello Giusino, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/ cancello Giusino, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile 2020 alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio , strade senza uscita, allo sbocco su via Margherita di Savoia, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

e , strade senza uscita, allo sbocco su via Margherita di Savoia, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Viale della Favorita , intero tratto, eccetto i residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

, intero tratto, eccetto i residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Via Pietro Bonanno , tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la fine della strada, tranne che per i Residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni e per il Rettore ed il personale ecclesiastico diretto al Santuario di S. Rosalia, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

, tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la fine della strada, tranne che per i Residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni e per il Rettore ed il personale ecclesiastico diretto al Santuario di S. Rosalia, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Via del Santuario di Montepellegrino al Santuario Eremita, intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

al Santuario Eremita, intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Via al Santuario scala Vecchia e via del Santuario Mezz’Arancio intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

scala Vecchia e via del Santuario Mezz’Arancio intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio. Via al Santuario Piano della Ciotola e via al Santuario Croce intero tratto, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

La chiusura di quella che è conosciuta come “Scala vecchia” sarà solamente pedonale, con barriere solo alle Falde, in prossimità di largo Antonio Sellerio, dalle 12:00 di venerdì 24 aprile alle 7:00 di lunedì 27 aprile e dalle 12:00 di giovedì 30 aprile alle 7:00 di lunedì 4 maggio.

Sarà lasciato un passaggio di circa 3 metri per consentire il transito per gli autorizzati e per i mezzi o casi di emergenza.