Monreale, al via le iscrizioni per l’asilo comunale, istanze online

Si aprono domani, 21 aprile, le istanze per l’iscrizione dei bambini agli asilo nido comunali per l’anno scolastico 2020/2021. Si legge in una nota del dirigente dell’area Promozione sociale Maurizio Busabba.

È possibile inviare la domanda dal 21 aprile 2020 fino al 15 maggio. Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra tre mesi a tre anni, i nascituri la cui data presunta del parto avvenga entro i 30 giugno 2020, i bambini che compiono i tre anni successivamente alla data del 31 Agosto, i bambini, i cui genitori siano residenti in Monreale, oppure che ivi prestino attività lavorativa. I bambini dovranno possedere regolare attestazione di vaccinazione.

Le istanze di iscrizione devono avvenire esclusivamente on line scaricando il modulo dal sito comune.monreale.pa.it.

Le istanze vanno compilate in ogni parte e inviate all’indirizzo di posta elettronica coordinatrice.nidoRmonreale.eov.it.

In questa prima fase non è necessario allegare nessun altro documento.

“Al fine di consentire il lockdown – di legge nell’avviso del dirigente – ogni richiedente sarà contattato telefonicamente con appuntamento per integrare l’istanza con la firma e completare con la documentazione necessaria.