Coronavirus, al via la pulizia di orti e giardini, ma c’è chi preferisce le ditte per non uscire di casa

ARTICOLO SPONSORIZZATO

Anche Musumeci ha dato da ieri la possibilità ai cittadini di prendersi cura delle aree verdi, sia pubbliche che private.

Ma molti cittadini preferiscono evitare di uscire di casa così da mantenere la distanza sociale, al momento dimostratasi la forma di sicurezza passiva più efficiente per evitare il contagio da covid19. Per questo motivo vanno in cerca di ditte specializzate che possano prendersi cura dei loro terreni.

Una di queste, presente sul territorio monrealese, è la Gicla Servizi a.r.l. di Giuseppe Quartararo, imprenditore presente nel settore dell’edilizia, ma anche in quello della pulizia di ambienti esterni e interni.

“La Gicla Servizi – spiega Quartararo – ha il personale preparato con i dispositivi adeguati per occuparsi in sicurezza di giardini e aree verdi. Ed in questo periodo è importante effettuare lavori di decespugliamento nei giardini e nelle aree verdi che sono a rischio incendio”.

In questa fase di emergenza sanitaria è importante affidarsi a ditte specializzate, che utilizzino prodotti adeguati alla igienizzazione. “Per gli ambienti interni utilizziamo igienizzanti ai sali quaternari di ammonio, con cloro attivo e alcol, per passamano, ascensori, negozi, bus e vari spazi pubblici e comuni”.

Quartararo si occupa inoltre della formazione dei lavoratori sulle precauzioni da adottare contro il contagio da Covid19.

Per contattare la Gicla Servizi chiamare il numero 3279966496