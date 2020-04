In ogni casa di Monreale oggi sarà lutto perché un angelo è volato in cielo

MONREALE – Oggi è un giorno tristissimo per la nostra comunità Monrealese. Abbiamo appreso nelle prime ore del giorno di un incidente domestico che ha procurato la perdita della vita a un bimbo di soli tre anni.

Quello che è accaduto è un dolore atroce che ha squarciato il cuore della famiglia Prestidonato. Una bella famiglia, ricca di valori e piena di amore.

La gioia che il vostro bambino donava alle vostre vite all’improvviso si è tramutata in silenzio e baratro. Purtroppo in queste circostanze gli abbracci, le parole che potrebbero alleviare questo strazio, che a voi è toccato, non sono permessi a causa delle restrizioni per la pandemia. Ma se non sarà possibile starvi accanto fisicamente vorrei che sapeste che non siete soli, tutti noi siamo stretti a voi e in ogni casa oggi sarà lutto perché un angelo è volato in cielo.

Abbiate la forza di non abbattervi, la vicinanza di tutti i monrealesi diverrà leva per risollevare il vostro cuore.

Sentitevi parte integrante di un tessuto sociale e comunitario che non abbandona nessuno al proprio dolore ma che diventa rete che attutisce le cadute. Da parte di ognuno di noi arrivi alla vostra famiglia solidarietà e affetto e non abbiate remore, noi ci siamo per aiutarvi in questo terribile momento.

Con affetto le nostre più sentite condoglianze.

Maria Sapienza